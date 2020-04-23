Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов понизился на 0,81%, до 75,29 руб. Курс евро опустился на 0,80%, до 81,45 руб.

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

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