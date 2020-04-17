Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%). Ночью показатель был ниже отметки $30.
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Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:15

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Мой Брянск15 апреля в 04:25

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:25

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъ03:10

Рубль продолжает укрепляться к доллару

Экономика сегодня03:40

Курс доллара укрепился на старте торгов

Компания15 апреля в 03:14

Доллар и евро растут на открытии торгов

Smolnarod.ru15 апреля в 03:12
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Комментарии

Происшествия

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии

Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
2
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
10
Общество

Прилетевших из Таиланда жителей Башкирии отправили в обсерватор

UfaTime.ru 01:33
111
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
623
Общество

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
147
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
55
Шоу-бизнес

Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка

38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru вчера в 09:14
1
Общество

В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло до 87

В Саратовской области было обнаружено еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, теперь в общей сложности их 87.
Четвертая Власть 01:44
130
Общество

В Крыму выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
1
Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 02:54
249
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,9K
Технологии

Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров

Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Футбол

Пети: «Мбаппе раздражает меня и своих партнёров»

Килиан слишком все форсирует и раздражает партнеров.
Евро-футбол.ру 02:10
Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
549
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
31
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,6K
Спорт

Трамп: спортивные лиги возобновятся без фанатов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после возобновления сезонов в профессиональных лигах (включая НХЛ и НБА) матчи будут проходить без болельщиков.
Газета.Ru 03:22
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
645
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
15
Шоу-бизнес

Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
Вокруг ТВ вчера в 05:30
26
Технологии

Sony планирует ограничить выпуск PlayStation 5

Как сообщает пресс-служба компании Bloomberg, одного из ведущих поставщиков финансовой информации, Sony сократит объем производства новой игровой консоли PlayStation 5.
Piter.tv вчера в 09:52
31
Армия и оружие

МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
94
Наука

Полет глайдера

Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 вчера в 15:27
Хоккей

Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
732
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
3,8K
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
97
Общество

В Самарской области продлен режим самоизоляции

Стало известно, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара вчера в 13:19
Общество

Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова.
Газета.Ru 03:25
307
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