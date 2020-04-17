Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%). Ночью показатель был ниже отметки $30.
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Комментарии
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка
38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru вчера в 09:14
Общество
В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло до 87
В Саратовской области было обнаружено еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, теперь в общей сложности их 87.
Четвертая Власть 01:44
Общество
В Крыму выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
Общество
Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом
«За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 02:54
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Технологии
Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров
Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00
Футбол
Пети: «Мбаппе раздражает меня и своих партнёров»
Килиан слишком все форсирует и раздражает партнеров.
Евро-футбол.ру 02:10
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Спорт
Трамп: спортивные лиги возобновятся без фанатов
Президент США Дональд Трамп рассказал, что после возобновления сезонов в профессиональных лигах (включая НХЛ и НБА) матчи будут проходить без болельщиков.
Газета.Ru 03:22
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»
Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
Вокруг ТВ вчера в 05:30
Технологии
Sony планирует ограничить выпуск PlayStation 5
Как сообщает пресс-служба компании Bloomberg, одного из ведущих поставщиков финансовой информации, Sony сократит объем производства новой игровой консоли PlayStation 5.
Piter.tv вчера в 09:52
Армия и оружие
МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 вчера в 15:27
Хоккей
Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»
Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
В Самарской области продлен режим самоизоляции
Стало известно, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара вчера в 13:19
Общество
Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище было закрыто на карантин после обнаружения на его территории вспышки коронавируса у курсантов и преподавательского состава, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление замначальника училища Михаила Багрова.
Газета.Ru 03:25