Финансы
Моя Москва.онлайнРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.
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Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Общество
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 17 человек
За минувшие сутки в Саратовской области подтверждено еще 17 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:48
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.
Новгородские ведомости 04:03
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Страницы Воронежской культуры 15 апреля в 14:47
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек
Общее число умерших за все время наблюдения увеличилось до 273 человек: за последние сутки умер 41 человек.
ЗакC.Ру 03:52
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Кино
Появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
Piter.tv 15 апреля в 09:51
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
Общество
В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин
Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Наука
Экспериментальный препарат предотвращает рецидивы рака
Хайтек+ вчера в 06:32
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК вчера в 10:15
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Экономика
Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки
Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля может предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, оценит, какими шагами можно двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 04:28
Политика
ЛНР сняла ответственность за отказавшихся возвращаться в республику
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу лиц, отказавшихся в рамках обмена 16 апреля возвращаться на территорию ЛНР, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.
РИА Новости 04:17
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11