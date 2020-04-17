По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,7K

Здоровье Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 1,8K

Общество В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,1K

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек Общее число умерших за все время наблюдения увеличилось до 273 человек: за последние сутки умер 41 человек.

Общество Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 7

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. 93

Технологии Обновления Windows 10 станут модульными Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций. 2

Общество В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом. 307

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 18

Политика ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге. 688

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 112

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 37

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.

Экономика Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля может предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, оценит, какими шагами можно двигаться в сторону смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу. 3

Политика ЛНР сняла ответственность за отказавшихся возвращаться в республику Власти самопровозглашенной Луганской народной республики снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу лиц, отказавшихся в рамках обмена 16 апреля возвращаться на территорию ЛНР, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.