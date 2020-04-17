Напомним, в ходе предыдущих торгов курс доллара превысил уровень 74 руб. Индекс Мосбиржи опускался более чем на 3%, до 2550 пунктов. Индекс РТС снижался на 4,5%, до 1080 пунктов.

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

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