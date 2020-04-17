Коронавирус
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Напомним, в ходе предыдущих торгов курс доллара превысил уровень 74 руб. Индекс Мосбиржи опускался более чем на 3%, до 2550 пунктов. Индекс РТС снижался на 4,5%, до 1080 пунктов.
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Общество
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Ивана Жукова и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть.
ТАСС вчера в 08:10
Игры
Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation
Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Лена Миро высмеяла «худую и жилистую» фигуру Волочковой
Новый пост в своем блоге Миро сопроводила комментарием относительно фигуры балерины на ее свежей фотографии в социальной сети.
Слово и Дело 17 апреля в 03:07
Религия
В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Коммерсантъ вчера в 16:59
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 17 апреля в 07:16
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери
Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru вчера в 10:30
Футбол
Кокорин рассказал о предложении из Италии
ProstoProSport вчера в 16:09
Происшествия
Еще двоих сахалинцев вылечили от коронавируса
Второй коронавирус передался от сына, который вернулся из Москвы.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 03:44
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета вчера в 05:31
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце
Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости вчера в 13:19
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости 17 апреля в 22:14
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Всего в мире, по данным университета, насчитывалось 2 328 124 случая заражения COVID-19.
Интерфакс вчера в 23:18
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 17 апреля в 01:34
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:03
Общество
Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.
Газета.Ru вчера в 17:14
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Общество
В Кузбассе выявили еще шесть случаев коронавирусной инфекции
Инфекционные стационары области пополнили шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» Об этом сообщает оперативный штаб области.
Кузбасс 00:17
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 17 апреля в 06:56
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
Армия и оружие
Минобороны РФ остановило работы по перспективному атомному эсминцу
ИА Красная Весна вчера в 16:28
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей с целью избежать кризиса
Для восстановления потребительского спроса и предотвращения инфляции государство могло бы напечатать несколько триллионов рублей и отдать их в экономику, считает руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.
Ридус вчера в 10:05