Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара вырос почти на рубль
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля. Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля.
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Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда вылетел во Владивосток
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток утром 18 апреля, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.
ПРАЙМ 01:42
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
Политика
Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге
Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль 02:38
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК 04:16
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Экономика
Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru 05:49
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 20:30
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Игры
Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Lenta.ru 15:56
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
Здоровье
Сыпь на коже может быть симптомом коронавируса
Новым возможным симптомом коронавируса назвали кожную сыпь и проявление сосудистого рисунка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца».
МР7.ру 06:57
Здоровье
От коронавируса в Омской области вылечился еще один человек
За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пятерых омичей, общее число больных увеличилось до 31.
Город55.ру 04:55
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 вчера в 14:00
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52