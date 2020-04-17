Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс доллара вырос почти на рубль

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля. Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:10

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАССвчера в 06:53

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ruвчера в 03:25

Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

Газета.Ruвчера в 07:01

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБКвчера в 03:04

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Курс доллара на Мосбирже упал до 73,43 рубля

ИА Красная Веснавчера в 04:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:57, Ашберн

Комментарии

Общество

Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян

В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
2,2K
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда вылетел во Владивосток

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток утром 18 апреля, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.
ПРАЙМ 01:42
13
Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
56
Политика

Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
406
Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
44
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
1
Здоровье

Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса

Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль 02:38
67
Футбол

«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Газета.Ru 13:17
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
579
Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК 04:16
1,6K
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
127
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
780
Экономика

Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
3
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
23
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
2,4K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае

На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru 05:49
121
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости 20:30
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
131
Игры

Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
25
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
9
Политика

Жириновский потребовал арестов коммунистов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
139
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
212
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
179
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 15:56
468
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
564
Здоровье

Сыпь на коже может быть симптомом коронавируса

Новым возможным симптомом коронавируса назвали кожную сыпь и проявление сосудистого рисунка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца».
МР7.ру 06:57
228
Единоборства

Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»

Газета.Ru 06:59
22
Здоровье

От коронавируса в Омской области вылечился еще один человек

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пятерых омичей, общее число больных увеличилось до 31.
Город55.ру 04:55
5
Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 вчера в 14:00
7
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное