Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,84 рубля

ТАСС03:36

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:24

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссиявчера в 03:49
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Комментарии

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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Президент UFC Дана Уайт не очень уверен, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой в этом году.
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Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд

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Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
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В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

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Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
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Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
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Общество

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Авто

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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

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Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

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