Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,84 рубля

ТАСС03:36

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссиявчера в 03:49

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:42, Ашберн

29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусьвчера в 09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:42, Ашберн

Комментарии

Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Инфорос 05:02
4
Космос

Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры

Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
HotGeo вчера в 11:10
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Общество

На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер

В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
47
Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
4
Общество

В Крыму увеличилось число тяжелых больных с коронавирусом

В Крыму из 57 пациентов, помещённых в стационары больниц с подтверждённым COVID-19, трое находятся в тяжёлом состоянии.
ForPost 04:16
Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
10
Общество

В Хакасии ввели всеобщий масочный режим

Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
3
Гаджеты

Nokia выпустит два новых ультрабюджетных кнопочных телефона

Компания HMD Global, по сведениям сетевых источников, в скором времени выпустит два новых кнопочных телефона.
Dgl.ru вчера в 22:04
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
899
Общество

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 28 апреля в 12:31
1,6K
Общество

«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков

Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
109
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
6
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
639
Общество

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Lenta.ru вчера в 03:07
18
Наука

Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 вчера в 08:12
7
Хоккей

В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
RT на русском 01:13
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
3
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости вчера в 11:11
1,4K
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
177
Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
474
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
588
Хоккей

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
1
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
905
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,6K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
15
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Экономика

Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»

Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное