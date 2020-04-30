Финансы

Piter.tvPiter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов

Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:24

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru03:30

Экономист рассказал, как скоро доллар будет стоить 68 рублей

ФАН03:29

Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС06:10

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда03:16

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:44, Ашберн

Комментарии

Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
11
Общество

ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя в майские праздники

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как гражданам нужно вести себя в майские праздники.
Северная неделя вчера в 05:50
944
Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

Lenta.ru 08:24
Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
298
Общество

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Экономика

Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
РБК 06:49
Энергетика

Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротству

Крупная американская компания Chesapeake Energy, один из лидеров по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа с начала прошлого десятилетия, приготовилась к банкротству, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Lenta.ru 08:00
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal

Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru вчера в 07:43
7
Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут.
ТАСС 07:36
193
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
887
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
1K
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
31
Шоу-бизнес

Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса

Российские артисты несут огромные убытки из-за коронавируса.
iReactor 08:31
Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
7
Армия и оружие

Птица сбила американскую ракету во время учений в Польше

Войска НАТО проводят учения на полигоне в Польше. Учебным стрельбам американских военнослужащих помешала птица.
ФАН 05:03
67
Общество

Учебный год в Чувашии завершат досрочно

Для учеников 9-11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая.
PRO Город Чебоксары 07:47
Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
258
Гаджеты

Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices вчера в 09:55
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
222
Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
7
Кино

Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

С 1 мая 2020 на территории США, Канады и стран Латинской Америки покажут 108 эпизодов знаменитого российского мультфильма по 6 минут.
Аргументы и Факты 07:10
5
Культура

Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru 07:55
5
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Lenta.ru 06:49
2
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
287
Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58
11
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
4
Авто

ГАЗель Next получила подушки безопасности

Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 14:43
17
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное