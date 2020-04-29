Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
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Комментарии
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Армия и оружие
В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца США
На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
Профиль 27 апреля в 13:31
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Гаджеты
Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно
Большинство пользователей уверяют, что не воздействовали на смартфон физически таким образом, чтобы на стекле основной камеры появилась трещина.
Astera вчера в 20:25
Общество
Илон Маск раскритиковал карантин в США
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск считает нарушением прав граждан США строгие ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:10
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Здоровье
Еще 150 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Подтверждено еще 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 30 апреля.
АиФ Нижний Новгород 04:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
Спорт
Кожемяко: «Мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья»
Ждём важных заявлений губернатора. Эфир - 30 апреля в 15:00 на «России24.Приморье».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 05:33
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
В Мордовии – 39 новых случаев коронавируса
В Республике Мордовия зафиксировано 39 новых случаев коронавируса, 23 пациента выздоровели, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Вестник Мордовии 03:44
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество
Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
Культура
Вышел трейлер документалки о корейской группе BTS
В YouTube опубликован трейлер документального фильма о популярной группе BTS из Южной Кореи. Фильм получил название Break the silence.
Культуромания 02:06
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Музыка
Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Обвинения выдвинула певица Palina. Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате.
Piter.tv 04:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер
В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года
Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, сократит свою добычу с июня по декабрь 2020 года, заявило в среду Министерство нефти и энергетики.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество
В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая
Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
Происшествия
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов
Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости вчера в 11:11
Политика
Песков выразил надежду о выходе России на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на то, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу.
EastRussia вчера в 20:46