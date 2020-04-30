Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Комментарии
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Политическая Экспертиза вчера в 12:13
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Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
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Шоу-бизнес
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РБК вчера в 17:06
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Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
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Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
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Актуальные Новости 04:18
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В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
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Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
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РИА Новости вчера в 21:45
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Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
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В России за сутки выявлено 10633 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции.
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Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
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Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
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