Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Комментарии
Общество
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией "горожан" на запрет на участие в еврокубках.
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Здоровье президента Владимира Путина охраняется на максимально возможном уровне на фоне информации о том, что коронавирус COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Михаила Мишустина.
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Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Гендиректор InfoLine советует россиянам не вкладывать деньги в товары
Даже если речь идет об инвестициях в недвижимость, важно, чтобы она рассматривалась как актив, а не приобреталась только ради вложения средств, приводит мнение эксперта "Прайм".
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Общество
Протоиерей Смирнов призвал не давать детям гаджеты
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что гаджеты развращают детей, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 02:11
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
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Известия вчера в 18:23
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники
После заявления Самойловой о разводе Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной.
iReactor вчера в 06:36
Общество
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
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В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна
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Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru вчера в 12:18
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Названы самые опасные заболевания на фоне заражения коронавирусом
Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов из организации ISARIC, самым опасным сопутствующим заражению заболеванием стала деменция.
Телеканал 360° 30 апреля в 06:41
Авто
УАЗ представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская фирма «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки».
Автоновости дня 02:17
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Чехия планирует открыть границы в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
RT на русском вчера в 23:37
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
Происшествия
В Челябинской области от коронавируса умер врач
Российская газета 02:50