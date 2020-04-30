Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
Комментарии
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Здоровье
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
Всего в регионе 79 случаев (ТАБЛИЦА, КАРТА) В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия вчера в 04:54
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Общество
Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания 01 мая в 13:25
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Игры
The Elder Scrolls Online получит русскую локализацию в конце мая
Cyber.sports.ru 04:42
Армия и оружие
В Индии пять военных погибли при атаке террористов
Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости 00:59
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 30 апреля в 10:14
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Политика
Песков рассказал о планах на 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:50
Общество
В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23