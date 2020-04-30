Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 938

Здоровье Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5% Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.

Здоровье В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса Всего в регионе 79 случаев (ТАБЛИЦА, КАРТА) В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3. 30

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1K

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента. 65

Здоровье Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. 1,4K

Происшествия Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. 8

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 116

Политика Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 8

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 988

Общество Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха "В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Общество Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. 275

Армия и оружие В Индии пять военных погибли при атаке террористов Пять солдат индийской армии погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Times of India со ссылкой на заявление армии.

Общество Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России. 4

Политика Песков рассказал о планах на 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет "День Победы", пишет РИА "Новости". 4