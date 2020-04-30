Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Комментарии
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России.
Lenta.ru 03:55
Космос
В NASA выбрали разработчиков посадочных модулей для лунной программы
REGNUM 01 мая в 02:20
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Происшествия
В Калининградской области умер еще один человек с коронавирусом
В Калининградской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 8 человек.
Новый Калининград.Ru 03:59
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
На востоке Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ореанда-Новости 03:11
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Футбол
Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Армия и оружие
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Общество
В Татарстане скончался третий пациент с коронавирусом
В республиканской клинической больнице умер житель Казани 1944 года рождения. В Татарстане зафиксирована третья смерть пациента с Covid-19.
Альметьевск РТВ 04:19
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34
Технологии
Немцы разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом
Немецкие специалисты уверены, что сдерживание темпов распространения эпидемии - "единственная приемлемая стратегия" в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.
Территория новостей вчера в 10:38
Общество
Число пациентов с COVID-19 во Владимирской области превысило 800
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 55, всего в регионе 830 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:14
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РБК 01:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы вчера в 06:00
Общество
У главы исполкома «Единой России» Башкирии обнаружили коронавирус
Глава исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров еще с начала эпидемии организовал волонтерскую помощь, прежде всего материальную, для малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых.
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Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
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Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru 01 мая в 05:20
Армия и оружие
Ветеран рассказал, как сбил самолет шпиона Пауэрса 1 мая 1960 года
1 мая 1960 года батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-75 сбила в небе над Свердловском американский самолет-шпион U-2.
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Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил наличие у доктора медицинский наук и телеведущей Елены Малышевой дорогого особняка в США.
Peterburg2.ru 30 апреля в 15:15