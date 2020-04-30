Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ30 апреля в 03:11

Доллар и евро снизились в цене

Экспресс газета30 апреля в 23:30

Курс доллара упал до 73 рублей

Известия29 апреля в 17:20

Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

НТВ29 апреля в 17:05
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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