Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
Комментарии
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:18
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
В России за сутки выявили 10 633 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах, сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:26
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
Российская газета 01 мая в 06:33
Происшествия
СКР возбудил дело после нападения на полицейского в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:02
Здоровье
Онищенко рассказал о важности правильной утилизации масок
Носить медицинские маски нужно, чтобы зараженные COVID-19 без симптомов не распространяли его в окружающую среду, маски должны правильно использоваться и утилизироваться, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:47
Общество
NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса
США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость".
ТАСС вчера в 23:43
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
В случае нарушений и нового всплеска заболеваемости к 12 мая режим самоизоляции придется ужесточить.
АБН 01 мая в 18:23
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика
Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
Общество
Карантинные меры в России предложили ужесточить
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
Политика
Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
Общество
Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13