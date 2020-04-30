Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

ТАСС30 апреля в 17:51

Рублевые активы в апреле выросли в цене

Коммерсантъ30 апреля в 14:38

Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 14 апреля

Национальная служба новостей29 апреля в 16:58

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Парламентская газета30 апреля в 03:53

Курс доллара впервые с 14 апреля опустился ниже 73 рублей

Московский Комсомолец29 апреля в 17:39

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

НТВ29 апреля в 17:05

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

News.ru30 апреля в 06:30
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
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Происшествия

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:18
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Хоккей

«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва

Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

РИА Новости вчера в 21:45
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
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Общество

В России за сутки выявили 10 633 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах, сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:26
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Общество

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

Российская газета 01 мая в 06:33
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Происшествия

СКР возбудил дело после нападения на полицейского в Москве

Коммерсантъ вчера в 09:02
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Здоровье

Онищенко рассказал о важности правильной утилизации масок

Носить медицинские маски нужно, чтобы зараженные COVID-19 без симптомов не распространяли его в окружающую среду, маски должны правильно использоваться и утилизироваться, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:47
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Общество

NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса

США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость".
ТАСС вчера в 23:43
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Здоровье

47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
65
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

В случае нарушений и нового всплеска заболеваемости к 12 мая режим самоизоляции придется ужесточить.
АБН 01 мая в 18:23
2,4K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Политика

Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы

Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
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Общество

Карантинные меры в России предложили ужесточить

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
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Политика

Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
Московский Комсомолец 04:10
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Общество

Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
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