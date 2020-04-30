Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:49, Ашберн
Комментарии
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости 01 мая в 12:30
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ 01 мая в 00:44
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию
Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки.
Paparazzi.ru 02:09
Здоровье
Эпидемиолог объяснил, когда можно ждать спада заболеваемости в России
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.
RT на русском 08:32
Здоровье
В Астраханской больнице три отделения закрыли на карантин
Карантинные мероприятия введены Роспотребнадзором в трёх отделениях Кировской больницы.
Астрахань FM 09:37
Общество
Правительство отменило запрет на вывоз масок из России
Правительство России отменило временный запрет на вывоз некоторых средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок.
Известия 07:08
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы вчера в 06:00
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily вчера в 05:00
Происшествия
В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины
Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва 10:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews вчера в 11:08
Общество
Валуев объяснил, почему перестал общаться с Виталием Кличко
РИА Новости 07:30
Происшествия
Одессит стал фигурантом уголовного дела за то, что повесил флаг СССР
Житель села в Одесской области стал фигурантом уголовного дела после того, как вывесил на крыше своего дома советский флаг.
News.ru 10:34