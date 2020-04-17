Финансы
КоммерсантъРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%). Ночью показатель был ниже отметки $30.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболели еще 12 человек
Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно о выявлении коронавируса еще у 12 жителей Пензенской области.
Smi58.ru 03:00
Наука
Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами
Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
N+1 вчера в 02:20
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Коммерсантъ вчера в 16:09
Общество
В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом
Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору.
Байкал-Daily 02:53
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 03:24
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
Технологии
Sony планирует ограничить выпуск PlayStation 5
Как сообщает пресс-служба компании Bloomberg, одного из ведущих поставщиков финансовой информации, Sony сократит объем производства новой игровой консоли PlayStation 5.
Piter.tv вчера в 09:52
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество
В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Политика
В Минпросвещения высказались о ситуации со школьниками из России в США
Ранее в МИД РФ сообщили, что в посольство России в США обратились более 70 российских школьников, которые застряли в стране и не могут получить помощь.
РЕН ТВ 14 апреля в 12:52
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Биатлон
Польховский пригрозил подать в суд на Тихонова
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский, чью кандидатуру выдвинули на должность главного тренера сборной России по биатлону, отреагировал на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Чемпионат 03:42
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус
Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Общество
Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса
Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл правду о программе «Секрет на миллион»
Вечерняя Москва 02:51
Политика
Празднование Дня Победы в России перенесли
Pravda.Ru вчера в 11:38
Общество
Туристы из Таиланда прибыли в Казань
НТР 24 01:27