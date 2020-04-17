Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%). Ночью показатель был ниже отметки $30.

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