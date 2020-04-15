Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля снижается к доллару и евро

Стоимость евро выросла на 44 копейки — до 80,6 рубля.
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Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей

ТАСС15 апреля в 11:14

Рубль укрепился к доллару и евро

Рамблервчера в 04:21

Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:27

Рубль в ходе торгов чуть выигрывает у доллара и теснит евро

Росбалтвчера в 04:12

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:08

Рубль — в разносторонней динамике к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.рувчера в 03:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Комментарии

Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
390
Общество

В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом

Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ 15 апреля в 03:39
2
Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»

Территория новостей 04:37
9
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
26
Происшествия

Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей

Полиция оштрафовала на 2 тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего накануне мэра города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
РБК 08:01
33
Общество

В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
23
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
503
Авто

«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:14
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
12
Путешествия

Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию

Lenta.ru 07:54
28
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Ведомости 05:54
143
Общество

«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников

Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
2
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,8K
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
291
Наука

Солнечные батареи побили рекорд эффективности

Учёные из США разработали солнечные элементы с рекордным КПД: почти 50%.
Вести.Ru вчера в 04:42
2
Политика

Трамп выразил готовность отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп в ходе брифинга отметил, что США предстоит наладить массовое производство ИВЛ.
Государственные Вести вчера в 02:16
1K
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
11
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
960
Энергетика

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
53
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
590
Общество

Город в Саратовской области закрывают на карантин из-за коронавируса

Как пояснила руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова уточнила, что карантин подразумевает закрытие границ района, дезинфекцию улиц и зданий, запрет на проведение любых мероприятий и другие меры, а также «жесткую самоизоляцию», поскольку вспышка возникла «бытовым путем».
Коммерсантъ Саратов 07:46
Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
404
Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
579
Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 01:55
866
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
2K
Общество

Виктория Бекхэм пригласила всех желающих к себе на день рождения

РИА Новости 06:56
Общество

Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
499
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
2,7K
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