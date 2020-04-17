Финансы
Моя Москва.онлайнРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.
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Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
В Омске продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции продлён до 30 апреля. Решение приняли на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
12 Канал Омск 06:52
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Космос
Компания Intuitive Machines выбрала место посадки на Луну в 2021 году
Планируется, что посадочный аппарат будет запущен в октябре 2021 года, а через шесть дней он совершит посадку в океане Бурь, а точнее рядом с долиной Шретера, недалеко от предполагаемого места посадки отмененной миссии «Аполлон 18».
N+1 вчера в 11:45
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело вчера в 01:58
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Политика
Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны
Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Общество
Посол КНР заявил, что коронавирус в Китай был завезен
Коронавирус, который впервые был зарегистрирован в Ухане в ноябре 2019 года, был туда завезен.
ФедералПресс 04:11
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима
Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Российская газета вчера в 04:24
Общество
В Башкирии зарегистрировано три очага передачи коронавируса
В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате.
Kursk.com 07:41
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Политика
МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом.
ФАН 08:46
Культура
Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус
Piter.tv вчера в 05:38
Общество
В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой сейчас при походе в магазин
Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или с собакой должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в пятницу.
Интерфакс 08:27
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»
REGNUM 15 апреля в 13:24
Происшествия
На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус
Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию.
Правда ПФО 08:25
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
Происшествия
Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома
ТАСС 07:18
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Политика
Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться.
Известия 09:01