По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Общество В Омске продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции продлён до 30 апреля. Решение приняли на заседании оперативного штаба по коронавирусу. 11

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 101

Космос Компания Intuitive Machines выбрала место посадки на Луну в 2021 году Планируется, что посадочный аппарат будет запущен в октябре 2021 года, а через шесть дней он совершит посадку в океане Бурь, а точнее рядом с долиной Шретера, недалеко от предполагаемого места посадки отмененной миссии «Аполлон 18».

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 425

Политика Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Происшествия В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции. 111

Общество В Башкирии зарегистрировано три очага передачи коронавируса В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате. 22

Общество В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля. 542

Здоровье Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом. 54

Происшествия Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. 177

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 4K

Происшествия На нижегородского журналиста завели дело о фейке про коронавирус Следователи собирают доказательства вины Пичугина Нижегородский журналист Александр Пичугин стал фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации про коронавирусную инфекцию. 19

Политика Владимир Путин объявил о переносе парада Победы В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. 2,7K