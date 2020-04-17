Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.
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Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

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