Финансы
Моя Москва.онлайнРубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
По данным Московской биржи, курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,8%. Об этом сообщает «ТАСС». Уточняется, что он достиг отметки в 73,57 рубля, а курс евро — в 80,6 рубля. Стоит отметить, что по состоянию на 11: мск доллар находился на отметке 73,64 рубля.
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Общество
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Говорит Москва вчера в 06:52
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей.
ТАСС вчера в 21:30
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
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Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
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ToDay News Ufa вчера в 02:14
Экономика
Снижение ключевой ставки допустил ЦБ
Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр.
Live24 вчера в 06:07
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Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.
ТАСС 01:04
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Общество
Трамп представил план выхода США из карантина
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Expert.ru вчера в 03:34
Общество
Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей
Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
Коммерсантъ вчера в 20:13
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Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 16 апреля в 02:00
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Происшествия
В Хабаровске возбудили уголовное дело на пациента с коронавирусом
Мужчину задержали и вернули в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС вчера в 23:54
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим, как в Москве
В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.
АБН 16 апреля в 17:25
Армия и оружие
Турция поспособствовала заражению коронавирусом боевиков в Идлибе
Турция предала карманных боевиков из Сирийской национальной армии (СНА), оставив бороться с коронавирусом в Идлибе, пишет в своем Telegram-канале Astra Militarum Комиссар Яррик.
NewInform вчера в 12:41
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Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском вчера в 15:17
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась пикантным фото с бойфрендом
Влюбленные позировали в ванной. Анна Седокова призвала подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома.
Srnsk вчера в 14:05
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
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Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Бомбардир.ру вчера в 11:29
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Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
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Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест
Коммерсантъ вчера в 10:45
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Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
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