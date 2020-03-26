Финансы

ГородовойГородовойРубль на торгах продолжает снижаться к доллару и евро

По информации издания, утром 26 марта российская валюта потеряла почти 80 копеек по отношению к американской, биржевой курс единой европейской валюты вырос на 1 рубль. Таким образом, как передает «Фонтанка», стоимость доллара к 10:05 по московскому времени составила 79 рублей, евро – 86,20 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С начала торгов доллар подрос на 92 копейки

Российская газета05:21

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Падением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

Эхо Москвы03:30

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:28

Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18

Комсомольская правда03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:39, Ашберн

Комментарии

Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Шоу-бизнес

Последняя песня Юлии Началовой вышла спустя год после ее смерти

МИР 24 09:47
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Общество

У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
9111.ru 09:07
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Армия и оружие

Пентагон прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения из-за угрозы военным

Министерство обороны США прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения новым коронавирусом среди военнослужащих, чтобы не раскрывать информацию, которая может поставить их под угрозу.
ТАСС 10:00
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю

Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Live24 07:20
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Piter.tv 11:33
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Футбол

Тихонов поддержал идею с доигровкой чемпионата России

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что чемпион страны по итогам этого сезона должен определиться по спортивному принципу.
ProstoProSport 11:29
Политика

Китайский миллиардер передал России более 1 млн медицинских масок

Самолет ВКС России доставил из Китая более 1 млн масок и 200 000 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны РФ основателем корпорации Alibaba Джеком Ма, сообщается на сайте ведомства.
SakhaNews 10:36
Общество

Власти ОАЭ разрешили вывезти российских туристов на родину

News.ru 08:31
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Полиция в России останавливает личный прием граждан из-за коронавируса

МВД сообщило о приостановке с 27 марта личного приема граждан в отделениях полиции в связи с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 11:17
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Шоу-бизнес

Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:47
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:41
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное