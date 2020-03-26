По информации издания, утром 26 марта российская валюта потеряла почти 80 копеек по отношению к американской, биржевой курс единой европейской валюты вырос на 1 рубль. Таким образом, как передает «Фонтанка», стоимость доллара к 10:05 по московскому времени составила 79 рублей, евро – 86,20 рубля.

Рубль на торгах продолжает снижаться к доллару и евро

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Футбол Тихонов поддержал идею с доигровкой чемпионата России Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что чемпион страны по итогам этого сезона должен определиться по спортивному принципу.