Финансы
ГородовойРубль на торгах продолжает снижаться к доллару и евро
По информации издания, утром 26 марта российская валюта потеряла почти 80 копеек по отношению к американской, биржевой курс единой европейской валюты вырос на 1 рубль. Таким образом, как передает «Фонтанка», стоимость доллара к 10:05 по московскому времени составила 79 рублей, евро – 86,20 рубля.
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правда03:44
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Комментарии
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
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Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен
Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Футбол
Тихонов поддержал идею с доигровкой чемпионата России
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Политика
Китайский миллиардер передал России более 1 млн медицинских масок
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Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
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На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
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Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.