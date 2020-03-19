Европейская валюта опустилась до 85,40 рубля, а доллар США на 19:00 по московскому времени стоил 79,75 рубля. Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.

Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи

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