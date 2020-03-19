Финансы
Экономика сегодняРубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи
Европейская валюта опустилась до 85,40 рубля, а доллар США на 19:00 по московскому времени стоил 79,75 рубля. Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
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Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Энергетика
Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги
Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили
В 2013-м в семье Михалковой и Гигинеишвили появился на свет еще один ребенок, на этот раз мальчик Иван.
Общество
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу
Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Космос
NASA приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну
Авто
Автомобили в России подорожают из-за коронавируса
Основным фактором является закупка импортных компонентов, которые присутствуют даже в автомобилях российских марок.
Киберспорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Общество
Князь Альбер II заразился коронавирусом
Энергетика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Общество
В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом
Известно, что новый коронавирус в крови жителя Оренбуржья выявил в лаборатории, а значит, диагноз подтвержден.
Общество
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Шоу-бизнес
Екатерину Диденко отпаивали «Корвалолом» после съемок на Первом канале
Оказалось, Диденко, а также другие участницы вечеринки с сухим льдом стали героинями шоу «На самом деле».
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Культура
Как одевали Магомаева и его женщин
19 марта на Первом канале выйдет заключительная серия музыкального биографического сериала "Магомаев" о легендарном советском исполнителе.
Общество
Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.