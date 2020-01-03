Финансы
РЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Общество
Старейшая жительница Земли отметила 117-летие
Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Кино
Назван лучший фильм 2019 года, по мнению американских кинокритиков
Лучшим фильмом 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, следует из сообщения на сайте организации.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран вновь сокращает обязательства по ядерное сделке. В частности, Тегеран отказывается от от "последнего ключевого ограничения".
Хоккей
Канада — Россия 0:0 (1-й период)
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Хоккей
Ковальчук объяснил свой переход в «Монреаль»
Происшествия
Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали
Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:3
Футбол
«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу
«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Здоровье
4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России
Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.
Игры
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Происшествия
Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме
В Амстердаме пара из России сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства.
Политика
Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
По сообщениям источника, мощнейший корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Хоккей