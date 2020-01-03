Финансы

РЕН ТВРЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
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Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой

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