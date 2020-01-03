На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

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