Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика

Путин и Макрон обсудили гибель Сулеймани

Rambler News Service 09:43
Теннис

Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Политика

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Вести.Ru 09:35
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
Политика

Асад заявил, что народ Сирии не забудет вклада генерала Сулеймани в борьбу с терроризмом

"Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма", - говорится в послании, выдержки из которого приводит в пятницу агентство САНА.
ТАСС 09:32
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Хоккей

Россия — Швейцария: швейцарцы сравняли счет в матче

Счет в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира Россия — Швейцария стал равным — 1:1. Во втором периоде результат сравнял форвард Гаэтан Жобен.
Спорт-Экспресс вчера в 07:41
Футбол

Комиссия отклонила просьбу Видаля о выплате 2,4 млн евро «Барселоной»

Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонил запрос хавбека "Барселоны" Артуро Видаля, который требовал от "сине-гранатовых" 2,4 млн евро.
Soccer.ru 06:40
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия вчера в 13:17
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
ТК Звезда 08:39
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала первую в 2020 году пляжную фотографию

Вскоре Шейк порадовала своих поклонников, опубликовав фотографию, подписанную как "День первый".
Discover24 вчера в 06:10
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Происшествия

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
РИА Новости 07:19
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Спорт

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски»

Вести.Ru 08:04
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Политика

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru 07:36
Армия и оружие

ВМС США создадут концепцию применения надводных роботов

Pravda.Ru 09:05
Общество

Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Авто

Aston Martin представил фирменный вертолет

Компании Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters представили свой первый совместный проект, специальную версию вертолёта ACH130 под названием Aston Martin Edition.
Motor 07:07
Гаджеты

Samsung продала гораздо больше 5G-смартфонов, чем планировала

Ранее на Международной выставке потребительской электроники IFA в Берлине в сентябре 2019 года Samsung заявил, что компания продала суммарно 2 миллиона устройств 5G.
iXBT.com 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
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