Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль дорожает относительно доллара и евро

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Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13
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Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
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Путин и Макрон поговорили по телефону

При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»

OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
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ВМС США разработают концепцию применения больших надводных роботов

ВМС США в ближайшее время сформируют рабочую группу, которая должна будет разработать концепцию применения на флоте средних и больших надводных роботов.
N+1 08:18
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Кино

В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Вести Калининград 02:10
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
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Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Энергетика

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
ТК Звезда 07:34
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru 01 января в 23:53
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 30.12.19 в 11:08
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Футбол

Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину

Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
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Спорт

В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

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Хоккей

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
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Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
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