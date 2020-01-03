Финансы

РЕН ТВРЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМвчера в 14:24

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБКвчера в 02:21

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвывчера в 02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:25

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфаксвчера в 11:35

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАССвчера в 02:13

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:12, Ашберн
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Известия 18:38
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Хоккей

Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»

Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Sportbox.RU 12:54
Здоровье

Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы

В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
РЕН ТВ 21:01
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал вчера в 20:52
Происшествия

В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Известия 21:38
Кино

Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей.
Национальная служба новостей 13:00
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
РИА Новости 19:11
Авто

В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet

Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
Автоновости дня 01:58
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro вчера в 17:38
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:50
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

В Забайкальском крае самовольно покинул воинскую часть солдат-срочник Артур Хакимов.
Российская газета 20:43
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru вчера в 07:09
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 12:29
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Вести.Ru 08:40
Происшествия

У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

Газета.Ru 21:36
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 07:24
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК 20:06
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Политика

Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
News.ru 15:30
Транспорт

Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 09:14
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Шоу-бизнес

Волочкова: «Не устану поднимать ноги и в 60 лет»

Звезда посоветовала комментаторам следить в первую очередь за собой. Также балерина отметила, что не устанет поднимать ноги даже в 60 лет.
SM News 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное