Финансы
РЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро
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Общество
Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии
Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Политика
Тысячи людей собрались в Багдаде почтить память Касема Сулеймани
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Политика
Результат ликвидации Сулеймани: обрушен сайт призывной службы США
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Футбол
Составлен список худших трансферов за последнее десятилетие
Портал Givemesport составил свою версию рейтинга худших трансферов за последнее десятилетие с учетом ожиданий, денежных затрат и итогового результата игрока в команде.
Технологии
Фил Спенсер: SSD может использоваться в новой Xbox как виртуальная ОЗУ
Пока рано говорить наверняка, но появление скоростных SSD, похоже, станет ключевым и едва ли не самым важным изменением в консолях следующего поколения.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Хоккей
Бучневич забросил 50-ю шайбу в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».
Хоккей
Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову
Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.
Спорт
WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса
9 декабря исполнительный комитет организации запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение ближайших четырех лет.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.