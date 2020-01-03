Финансы

РЕН ТВРЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

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Интерфакс03 января в 11:35

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Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

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Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

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Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
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Рецензия на сериал «Ведьмак»: За Netflix платите чеканной монетой

Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
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Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда 13:10
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
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Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.
Российская газета 10:54
Происшествия

Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости 12:46
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Гаджеты

Убийца Nvidia GeForce GTX 1660 Super от AMD выйдет 21 января

Ожидается, что свою новую видеокарту — Radeon RX 5600 XT — компания AMD анонсирует на выставке CES 2020 в начале следующей недели.
iXBT.com вчера в 08:44
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Технологии

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Дни24 01:13
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
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Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

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В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Вести.Ru 09:40
Армия и оружие

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
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Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
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Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
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Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
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Энергетика

В 2019 году «Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,3%

Напомним, в 2019 году добыча газа российской компанией составила более 500 млрд куб. и стала рекордной за последние восемь лет.
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Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
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Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

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Газета.Ru 11:13
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

РБК вчера в 12:38
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Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
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Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
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Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
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