Финансы
Мой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро
Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
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Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
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Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
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Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Здоровье
Доктор Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны в России
Доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
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Сборная Швеции завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Общество
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Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
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В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Футбол
«Рома» – «Торино»: прогноз Павла Занозина на встречу Серии А
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Общество
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Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Футбол
«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии
Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Общество
В России планируют изменить возраст вступления в брак
В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.
Политика
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Примечательно, что украинские власти отказали ему в предоставлении гражданства.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Кейт Миддлтон в стильном пальто и шляпе-федоре присоединилась к королеве Елизавете II на первой церковной службе в 2020-м
5 января 2020-го состоялась первая церковная служба нового десятилетия.
Гаджеты
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Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Гаджеты
Xiaomi рассказала, что будет делать в случае санкций со стороны США
Продакт-менеджер Xiaomi Аби Го (Abi Go) рассказал журналистам, что компания будет делать, если окажется под санкциями США, как Huawei.