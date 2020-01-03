Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль укрепился относительно доллара и евро

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу на открытии торгов Мосбиржи российская валюта укрепилась. Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля.
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Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

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Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
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Умер народный артист России Геннадий Пискунов

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Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
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Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
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Вдова онколога Павленко назвала дату и время его похорон

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Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Доктор Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны в России

Доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения.
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Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
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Сборная Швеции завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

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Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
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Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
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Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
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В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
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Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
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Общество

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Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
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В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 07:55
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Футбол

«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии

Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
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Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
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Общество

В России планируют изменить возраст вступления в брак

В настоящие момент, согласно законодательству России, органы местного самоуправления по месту жительства могут разрешить вступить в брак лицам в возрасте 16 лет, однако для этого должны быть уважительные причины.
Газета.Ru вчера в 11:22
Политика

Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии

Примечательно, что украинские власти отказали ему в предоставлении гражданства.
Pravda.Ru 11:01
Армия и оружие

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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Гаджеты

У Intel есть прототипы накопителей PCIe 4.0, но для их тестирования нужны системы AMD

Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
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На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

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Армия и оружие

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
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Гаджеты

Xiaomi рассказала, что будет делать в случае санкций со стороны США

Продакт-менеджер Xiaomi Аби Го (Abi Go) рассказал журналистам, что компания будет делать, если окажется под санкциями США, как Huawei.
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Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

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