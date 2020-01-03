На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

Общество Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона 6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Политика В Иран доставили тело генерала Сулеймани В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Политика Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Энергетика В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Общество В России хотят скорректировать брачный возраст В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.