Финансы
РЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
Солнце максимально сближается с Землей
Политика
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Кино
Disney побил рекорды по кассовым сборам в 2019 году
Студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру 11,1 миллиарда долларов по итогам минувшего года и установила новый рекорд.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о закупке первой партии нефти из России
Первая партия нефти закуплена Белоруссией у России без премии к цене, заявили в белорусском государственном концерне «Белнефтехим».
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Происшествия
В Киеве на съемной квартире обнаружили тела двух девушек
Тела двух девушек были обнаружены хозяйкой съемной квартиры, расположенной в столице Украины в доме на улице Кирилловской.
Общество
В России хотят скорректировать брачный возраст
В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе
Украинские силовики заявили, что двое военных в Донбассе подорвались в субботу на неизвестном взрывном устройстве.
Хоккей
Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»
Бэки грустный, — сказал в интервью The Athletic Овечкин, посмотрев на одноклубника Никласа Бэкстрема.
Футбол
ЦСКА может приобрести полузащитника загребского «Динамо»
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.