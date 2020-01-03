Финансы

РЕН ТВРЕН ТВРубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ03 января в 14:24

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30
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Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post 03 января в 04:09
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Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

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6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
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Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
News.ru вчера в 15:04
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
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Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
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В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Кино

Disney побил рекорды по кассовым сборам в 2019 году

Студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру 11,1 миллиарда долларов по итогам минувшего года и установила новый рекорд.
Мойка78 вчера в 23:30
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о закупке первой партии нефти из России

Первая партия нефти закуплена Белоруссией у России без премии к цене, заявили в белорусском государственном концерне «Белнефтехим».
ФАН вчера в 09:40
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

РИА Новости 00:18
Происшествия

В Киеве на съемной квартире обнаружили тела двух девушек

Тела двух девушек были обнаружены хозяйкой съемной квартиры, расположенной в столице Украины в доме на улице Кирилловской.
REGNUM 00:24
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском вчера в 09:51
Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
BFM.ru вчера в 09:51
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Lenta.ru вчера в 20:13
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе

Украинские силовики заявили, что двое военных в Донбассе подорвались в субботу на неизвестном взрывном устройстве.
Известия вчера в 12:38
Хоккей

Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»

Бэки грустный, — сказал в интервью The Athletic Овечкин, посмотрев на одноклубника Никласа Бэкстрема.
Спорт-Экспресс 00:12
Футбол

ЦСКА может приобрести полузащитника загребского «Динамо»

Матч ТВ 03 января в 09:12
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
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