Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.

Рубль начал расти по отношению к евро и доллару США

Общество МЧС ведет активную дезинфекцию Ершовского района от коронавируса Ведется активная дезинфекция в Ершове. Отдельно ведется работа по профилю Приволжской железной дороги.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 276

Общество Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. 2,2K

Политика YouTube разблокировал видео обращения Путина Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google. 551

Финансы Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи. 13

Общество Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России Доктор Мясников рассказал, когда в России стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире Соловьев Live. 11

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Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 205

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Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.

Финансы Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.

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Армия и оружие В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак» В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок. 2