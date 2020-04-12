Финансы
КарелинформРубль начал расти по отношению к евро и доллару США
Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
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Комментарии
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Интерфакс 11:47
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН 09:57
Общество
МЧС ведет активную дезинфекцию Ершовского района от коронавируса
Ведется активная дезинфекция в Ершове. Отдельно ведется работа по профилю Приволжской железной дороги.
КП - Саратов 13:58
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Финансы
Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей
Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.
Ведомости 08:31
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России
Доктор Мясников рассказал, когда в России стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире Соловьев Live.
Рамблер 13:33
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменяют 32 поезда дальнего следования
Российские железные дороги временно отменят ряд поездов дальнего следования. Под сокращение попали 32 поезда, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:38
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль российского лидера Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1». Новак подчеркнул, что российский президент сыграл в заключении соглашения очень важную, ключевую роль.
Lenta.ru 14:18
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Финансы
Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи
Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.
Телеканал 360° 04:01
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Российская газета 04:16
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Здоровье
В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом
COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу № 4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 13:57
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42