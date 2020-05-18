Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля умеренно укрепляется к основным валютам на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 29 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 79,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
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На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 72,51 рубля

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В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
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