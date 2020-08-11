Рубль начал укрепляться к доллару на открытии торгов Мосбиржи
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Доллар подорожал до отметки в 73,52 рубля сразу после открытия Московской биржи 11 августа, но расчетами "завтра" на 10:05 уже подешевел на 5 копеек — до 73,42 рубля.В источнике
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