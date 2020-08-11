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Рубль начал укрепляться к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Доллар подорожал до отметки в 73,52 рубля сразу после открытия Московской биржи 11 августа, но расчетами "завтра" на 10:05 уже подешевел на 5 копеек — до 73,42 рубля.В источнике
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News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
РБК

В какой валюте копить деньги на квартиру. Рекомендации экспертов

РБК03:17
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет03:20
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса
РБК07:45
13

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъвчера в 13:05
6

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
2

Фильм «Мулан» выйдет в китайский прокат

Если "Мулан" выйдет в Китае одновременно, это сделает его прямым конкурентом научно-фантастического фильма Кристофера Нолана "Довод", премьера которого состоится на материке в тот же день.
Kinonews.ru08:48
2

Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБК08:01
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