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Рубль начал укрепляться к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Доллар подорожал до отметки в 73,52 рубля сразу после открытия Московской биржи 11 августа, но расчетами "завтра" на 10:05 уже подешевел на 5 копеек — до 73,42 рубля.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет03:20
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02

Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым
RT на русском06:33

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Госпиталь МЧС развернут в Ивановской области в течение полугода

11 августа вступило в силу распоряжение правительства РФ о выделении МЧС России из резервного фонда правительства средств для предоставления разовой финансовой помощи бюджету Ивановской области на софинансирование расходов по развертыванию на территории региона быстровозводимого инфекционного госпиталя на 360 коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.
ИвановоLive06:17

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске.
РБК06:25
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Мария Захарова прокомментировала действия Лукашенко

Представитель МИД России посетила передачу "Соловьёв LIVE" на YouTube, в котором она вместе с ведущим Владимиром Соловьевым обсуждали действия белорусских властей в отношении России и задержанных накануне выборов российских журналистов.
CT news05:19
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В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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Опубликованы снимки интерьера нового Subaru Levorg

Коцепт нового Subaru Levorg был представлен еще минувшей осенью, а в июле этого года компания анонсировала товарную версию: у модели появилась своя страница на японском сайте, там же заявлено, что на родине прием заказов откроют 20 августа.
32CARS.ru00:49

В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05
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Премьер Чехии отказался от американских военных

Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил во вторник журналистам премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с прибывшим в страну с визитом госсекретарем США Майком Помпео.
РИА Новости06:49

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.
Комсомольская правда03:01
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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