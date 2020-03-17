Финансы
VSE42.RUРубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро
В начале торгов на Московской бирже рубль вырос по отношению к доллару и евро на 1,5% и на 1,9% соответственно. Курс доллара к открытию Московской биржи составил 73,54 рубля, а евро – 81,85 рубля. Так, российская валюта укрепилась на 1,5% и 1,9% соответственно.
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