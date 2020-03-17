В начале торгов на Московской бирже рубль вырос по отношению к доллару и евро на 1,5% и на 1,9% соответственно. Курс доллара к открытию Московской биржи составил 73,54 рубля, а евро – 81,85 рубля. Так, российская валюта укрепилась на 1,5% и 1,9% соответственно.

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Футбол Чемпионат России приостановлен до 10 апреля На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля.

Общество В Самарской области обнаружен коронавирус В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.

Экономика Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.

Общество Коронавирус может передаваться через наличные деньги Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.

Политика Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.