Рубль нанесет ответный удар доллару и евро
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Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.В источнике