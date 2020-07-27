Экономика
REGNUMРубль назвали пасынком мировой финансовой системы
Перечисленные обстоятельства создали спекулятивные аспекты, появился черный рынок рубля, которыми, по словам члена Совфеда, стали Московская валютная биржа и Центробанк.
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Гаджеты
Samsung представила свой самый дешевый смартфон
iXBT.com 06:29
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание "Прото тема".
РИА Новости вчера в 16:27
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве
"Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости 07:57
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Экономика
Гривна падает, а советник Зеленского советует украинцам не скупать доллары
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко не советует украинцам скупать доллары на фоне обесценивая гривны.
Rusvesna.su вчера в 05:37
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 25 июля в 05:42
Наука
В США разработали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека
Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона смогли создать миниатюрный прибор, способный практически мгновенно определять наличие у человека COVID-19, либо следы антител после излечения от заболевания.
МедиаПоток 25 июля в 13:01
Игры
Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium
Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM 24 июля в 13:48
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Политика
На Украине отмечается рост числа недовольных работой Зеленского
В конце июня, по данным аналогичного опроса, количество неудовлетворенных работой Зеленского на высшей государственной должности составляло 52%.
Инфорос 08:34
Авто
На видео показали, как звучать названия брендов на китайском языке
Большинство брендов на китайском языке произносятся совсем не так, как на английском. на видео продемонстрировали произношения различных марок.
SpeedMe 06:00
Общество
Крупный сбой произошел в работе онлайн‑сервисов Сбербанка
Крупный сбой в работе онлайн-сервиса Сбербанка произошел в понедельник, много обращений поступало из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 07:39
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»
В целях повышения эффективности риск-менеджмента «Норильский никель» учредит новый комитет по рискам.
Компания 08:25
Общество
Льготники в Башкирии смогут получить выплату вместо земельного участка
Уфа, 27 июля 2020, 12:11 — REGNUM Единовременную денежную выплату вместо предоставления земельного участка начнут выдавать осенью в Башкирии.
REGNUM 05:11
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Экономика
Правительство Украины намерено ранжировать шахты по их перспективности
Буславец отметила, что ее ведомство сейчас проводит соответствующий анализ: "Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности", — заявила и.о. министра.
REGNUM 05:10
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Путешествия
«Интурист» открыл продажу туров в Стамбул, Анталью и Даламан
В связи с чем туроператор «Интурист» анонсировал продажу туров с вылетами сразу из трех российских городов: столицы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Про.Тонкости 04:39
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49