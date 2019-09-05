Финансы
REGNUMРубль «не оглядывается» на ключевую ставку ЦБ
Большинство экономистов и аналитиков считают, что регулятор не преподнесёт сюрпризов и уменьшит ставку на 0,25 б.п. до 7%. Снижение ставки призвано помочь экономике ускориться, но и не отпустить инфляцию, именно поэтому ЦБ РФ всегда действует осторожно и мягко в этом направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Автоспорт
Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии
Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.
Sports.ru вчера в 05:40
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Общество
ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года
«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество
Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео
На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров.
РИА Новости 08:57
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит в продажу
Megaobzor.com 04:37
Баскетбол
Андрей Сопин: «Рад, что воспользовался шансом»
Sports.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в новом сезоне
Реальное время 06:56
Общество
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47