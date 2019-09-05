Финансы

REGNUMREGNUMРубль «не оглядывается» на ключевую ставку ЦБ

Большинство экономистов и аналитиков считают, что регулятор не преподнесёт сюрпризов и уменьшит ставку на 0,25 б.п. до 7%. Снижение ставки призвано помочь экономике ускориться, но и не отпустить инфляцию, именно поэтому ЦБ РФ всегда действует осторожно и мягко в этом направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.
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Морозова: Рубль не «оглядывается» на ключевую ставку

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