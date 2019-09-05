Финансы
REGNUMРубль «не оглядывается» на ключевую ставку ЦБ
Большинство экономистов и аналитиков считают, что регулятор не преподнесёт сюрпризов и уменьшит ставку на 0,25 б.п. до 7%. Снижение ставки призвано помочь экономике ускориться, но и не отпустить инфляцию, именно поэтому ЦБ РФ всегда действует осторожно и мягко в этом направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.
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AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
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СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
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Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко
Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Общество
Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру
В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно подписать трех игроков «МЮ»
Туринский «Ювентус» следующим летом хочет подписать сразу трех игроков «МЮ», которые могут стать свободными агентами.
LiveSport.ru 07:44
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
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Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
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Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика
Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
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Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
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Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов.
Интерфакс 06:37
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Экономика
В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года
Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
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Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
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Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
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Политика
Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.
РИА Новости вчера в 21:59
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
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