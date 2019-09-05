Большинство экономистов и аналитиков считают, что регулятор не преподнесёт сюрпризов и уменьшит ставку на 0,25 б.п. до 7%. Снижение ставки призвано помочь экономике ускориться, но и не отпустить инфляцию, именно поэтому ЦБ РФ всегда действует осторожно и мягко в этом направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Культура AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.

Политика Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.

Политика Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным» Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Общество Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.

Футбол «Ювентус» хочет бесплатно подписать трех игроков «МЮ» Туринский «Ювентус» следующим летом хочет подписать сразу трех игроков «МЮ», которые могут стать свободными агентами.

Экономика Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Интернет К концу сентября в России закончатся IP-адреса До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.

Происшествия Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Происшествия В Крыму затонул прогулочный катер 13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.

Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов.

Экономика Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Экономика В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Экономика Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".

Шоу-бизнес Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Политика Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.