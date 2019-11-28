Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известиявчера в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.comвчера в 20:51
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
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