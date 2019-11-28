Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

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Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ruвчера в 18:51

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01
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Политика

Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
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В Екатеринбурге нашли тело мальчика

В Ленинском районе Екатеринбурга обнаружено тело девятилетнего мальчика.
Российская газета 06:01
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

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Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
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В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак

В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
РИА Новости 05:46
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 07:24
Общество

В Госдуму внесен законопроект сделать 31 декабря выходным днем

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается 31 декабря сделать выходным днем, информирует РИА Новости со ссылкой на соавтора документа председателя комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
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Происшествия

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Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 06:17
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НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

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Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Спорт

Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
BFM.ru 07:15
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
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Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил лицензию от Федерации бокса России.
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Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
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Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

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Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

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Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

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Общество

Российский снайпер установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
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Малофеев заявил в ФСБ на минеров судов в Петербурге

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил в ФСБ на злоумышленников, которые разослали сообщения о заминировании зданий судов в Петербурге.
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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
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