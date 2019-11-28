Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

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Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
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Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

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Общество

«Звездочка» начала работы с поврежденной пожаром подлодкой «Лошарик»

Специалисты Центра судоремонта "Звездочка" начали работы с атомной спецподлодкой АС-31 "Лошарик", поврежденной пожаром.
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
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Как будет выглядеть iPhone 12 Pro по сравнению с iPhone 11 Pro

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В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей

Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
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Чемпион "Формулы 3" 2019 года Роберт Шварцман переходит в "Формулу 2". В 2020 году российский пилот продолжит выступать за команду PREMA Racing, а его напарником будет Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера.
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В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Умер бывший ассистент Хиддинка и Адвоката

Вербек работал ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006.
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На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки

Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».
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Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
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