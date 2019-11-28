Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известиявчера в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.comвчера в 20:51
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Технологии
Twitter решил отложить удаление неактивных аккаунтов
После многочисленных жалоб в свой адрес компания Twitter отложит масштабную чистку неактивных аккаунтов, в том числе тех, которые принадлежали уже умершим пользователям.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Спорт
Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Общество
В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Экономика
Повторится ли с рублем сценарий 2014 года
Волатильность основных мировых валют находится на многолетних минимумах, а евро к доллару и вовсе демонстрирует минимальные внутридневные колебания в своей истории.
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро переведут на Android 10
Смартфоны компании Samsung скоро переведут на стабильную версию ОС Android 10.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Шоу-бизнес
Вскрылись данные о беременности Маркл
Известно, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественские каникулы в США.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Происшествия
В Москве нашли мертвым адвоката
В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Гаджеты
Vivo распродаст смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу»
Китайский производитель электроники Vivo распродаст популярные модели смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу».
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Армия и оружие
Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США
Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.