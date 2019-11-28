Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известия27 ноября в 16:01

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В Госдуме осудили планы наказывать губернаторов за дотационность регионов

REGNUM10:58

Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.com27 ноября в 20:51

Правительство решило наказывать глав самых дотационных регионов

Суть событийвчера в 01:51

Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49

В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

АБНвчера в 04:00

Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ru27 ноября в 18:51

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известия27 ноября в 16:01
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Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Общество

Елизавета II может отречься от престола из-за сына

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие полтора года может отказаться от престола в пользу старшего сына Чарльза.
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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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Происшествия

В Гааге на прохожих напали с ножом, есть пострадавшие

29 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
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Сапоги Наполеона проданы на аукционе в Париже

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Пугачева назвала «стыдную правду» об отношении к зрителям и сцене

По словам певицы, отдача и любовь от поклонников стоят дорогого. 2 ноября Пугачева выступила с сольным концертом в Минске.
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Авто

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России

Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.
RT на русском вчера в 11:40
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
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Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»

Газета.Ru 19:54
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Матч ТВ 08:58
Шоу-бизнес

Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Телепрограмма вчера в 17:29
Здоровье

Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя

По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
News.ru вчера в 01:19
Футбол

«Челси» - «Вест Хэм»: эксперты прогнозируют победу подопечных Лэмпарда

Матч 14-го тура АПЛ «Челси» - «Вест Хэм» пройдет 30-го ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
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Шоу-бизнес

Роза Сябитова разделась ради фотосессии

Розу Сябитову жестко раскритиковали за вызывающее фото.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
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Политика

Президент Чехии назвал власовцев предателями родины

Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
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Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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Происшествия

Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

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Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»

Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
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Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции

Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
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Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
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Авто

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей

Экономика сегодня вчера в 01:47
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