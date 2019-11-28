Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
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Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
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Происшествия
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29 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
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Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.
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Политика
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Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
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Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя
По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
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«Челси» - «Вест Хэм»: эксперты прогнозируют победу подопечных Лэмпарда
Матч 14-го тура АПЛ «Челси» - «Вест Хэм» пройдет 30-го ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
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Розу Сябитову жестко раскритиковали за вызывающее фото.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
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Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
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