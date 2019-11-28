Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известиявчера в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.comвчера в 20:51
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Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
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Мать девочки из США с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
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Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
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Депутат заявил о нехватке денег на зарплаты учителям в Саратове
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Хоккей
Панарин повторил достижение Марка Мессье
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
Футбол
Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных из США
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают опускаться на данных о росте запасов нефти в США, где, помимо прочего, добыча топлива достигла нового рекорда — 12,9 млн баррелей в сутки.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4
Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Происшествия
Экс-главу правления банка «Советский» приговорили к трём годам колонии
Бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова приговорили к трём годам колонии общего режима по обвинению в растрате более 1,7 млрд рублей.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Ранее местные СМИ обнародовали фотографии машинописного текста, из которого следует, что в 1982 году Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Происшествия
Житель Тольятти получил 20 лет колонии за убийство годовалой дочери
Самарский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет по отношению к жителю Тольятти, который избил до смерти свою годовалую дочь.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о лишении гражданства Кипра
РИА Новости / Александр Вильф Представитель российского миллиардера Олега Дерипаски опроверг информацию СМИ о лишении бизнесмена гражданства Кипра.
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Наука
В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
Проект сверхтяжелой ракеты опять буксует
Российская сверхтяжелая ракета должна быть более универсальной, поэтому эскизный проект ракеты будет вновь пересмотрен.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.