Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01

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Новый День01:21
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Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

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Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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