Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известиявчера в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.comвчера в 20:51
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Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Наука
Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение
Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение и "запечатать" рану на время транспортировки пациента в медицинское учреждение, об этом информирует New Atlas.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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Acer в Россию привезла дорогущий игровой «Трон»
Acer на российский рынок привезла свое игровое кресло с тремя мониторами и мощным компьютером.
Политика
В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Происшествия
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни
Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
Общество
Больше половины россиян пожаловались на недосып
Общество
Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех
Попробуйте проанализировать свои мысли, возможно, вы найдете в них решение всего происходящего вокруг.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Кино
Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи
Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Общество
В России предлагают создать ведомство для следствия над силовиками
Общероссийский гражданский форум создали в 2013 году по инициативе Алексея Кудрина.
Политика
Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге
Президент США подписал одобренные конгрессом законы по Гонконгу.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Футбол
Клопп уверен в победе своего «Ливерпуля» над «Зальцбургом» в матче ЛЧ
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кино
Минкультуры отказало в выдаче прокатных удостоверений фильмам «Дау»
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Политика
Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии "Ала-Арча", где пройдет саммит ОДКБ.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.