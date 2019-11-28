Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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Правительство накажет губернаторов самых нищих российских регионов

Live2401:56

Правительство решило наказывать глав самых самых дотационных регионов

Суть событий01:51

Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49

Кабмин хочет наказывать губернаторов за низкие доходы казны

Новый День01:21

Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.comвчера в 20:51

Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ruвчера в 18:51

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01
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Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций

РИА Новости 01:00
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Kaluga-poisk.ru вчера в 03:31
Наука

Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение

Инъекция магнитной жидкости в крови поможет остановить кровотечение и "запечатать" рану на время транспортировки пациента в медицинское учреждение, об этом информирует New Atlas.
Ugpressa.ru вчера в 07:46
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Гаджеты

Acer в Россию привезла дорогущий игровой «Трон»

Acer на российский рынок привезла свое игровое кресло с тремя мониторами и мощным компьютером.
Astera вчера в 16:16
Политика

В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Газета.Ru 00:27
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru вчера в 06:42
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:13
Общество

Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
ГЛАС.RU 26 ноября в 11:30
Общество

Больше половины россиян пожаловались на недосып

РЕН ТВ вчера в 21:40
Общество

Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех

Попробуйте проанализировать свои мысли, возможно, вы найдете в них решение всего происходящего вокруг.
Primpress.ru вчера в 19:17
Происшествия

В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Газета.Ru 01:51
Политика

В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 00:25
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК вчера в 23:00
Кино

Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи

Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.
iReactor 00:56
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

В России предлагают создать ведомство для следствия над силовиками

Общероссийский гражданский форум создали в 2013 году по инициативе Алексея Кудрина.
Право.ру 02:08
Политика

Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге

Президент США подписал одобренные конгрессом законы по Гонконгу.
Вести.Ru вчера в 23:26
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Футбол

Клопп уверен в победе своего «Ливерпуля» над «Зальцбургом» в матче ЛЧ

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил выступление своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 00:29
Кино

Минкультуры отказало в выдаче прокатных удостоверений фильмам «Дау»

Газета.Ru 26 ноября в 08:35
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Политика

Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
РБК 01:27
Политика

Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии "Ала-Арча", где пройдет саммит ОДКБ.
Российская газета 00:36
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:34
Футбол

Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Кубанские новости вчера в 13:15
Общество

Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
RT на русском 00:56
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
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