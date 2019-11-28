Экономика
ИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Губернаторов будут наказывать рублем и дисциплинаркой за снижение доходов бюджета
Алтапрессвчера в 09:38
Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
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В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»
Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
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Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Армия и оружие
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Автоспорт
Квят назвал сезон-2019 «Формулы-1» одним из лучших в карьере
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Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
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Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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