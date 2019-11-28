Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01

Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ruвчера в 18:51

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Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49

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IrkutskMediaвчера в 20:55

Минфин предложил наказывать губернаторов за отсутствие роста доходов бюджета

Общая газета.RUвчера в 23:53
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