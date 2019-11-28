Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Крым к 2025 году может выйти на самофинансирование за счет туризма и АПК

ТАСС14:04

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01

Правительство решило наказывать глав самых дотационных регионов

Суть событий01:51

Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:49

Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.comвчера в 20:51

Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ruвчера в 18:51

В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

АБН04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Авто

Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Тарантас Ньюс 09:09
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru 03:41
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 14:47
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Армия и оружие

На Украине показали крылатую ракету «Нептун» в действии

Сотрудники украинского ДККБ "ЛУЧ" в четверг, 28 ноября, провели успешные испытания по полету крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Российский Диалог 13:43
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:01
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Известия 12:31
Происшествия

В Саратове на пустыре обнаружили человеческую голову

REGNUM 14:00
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru 11:52
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Космос

NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

Evo-rus.com 26 ноября в 02:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Гаджеты

В продаже появились 10-ядерные процессоры Intel Core i9-10900X

Процессор Core i9-10900X оказался на 200 МГц производительнее предшественника, достигнув начальной скорости в 3,7 ГГц.
OAnews 07:16
Здоровье

Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

Вечерний курьер 12:13
Общество

Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»

Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
РБК 14:59
Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

REGNUM 13:45
Здоровье

Влияние гвоздики на организм при ежедневном употреблении двух бутонов растения

Употребление бутонов гвоздики в пищу может принести существенную пользу нашему организму.
SM News 05:39
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Общество

Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Sunmag.me 11:08
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Политика

Украина опоздала с подписанием нового договора на транзит газа

Украина упустила время для оформления с РФ нового договора на транзит российского газа.
Утро.ru 13:50
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Кино

В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»

Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Профиль 09:06
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации

На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
RT на русском 10:24
Космос

Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей

OAnews вчера в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное