Экономика

ИзвестияИзвестияРубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известиявчера в 16:01

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Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ruвчера в 18:51

Правительство решило наказывать глав самых дотационных регионов

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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

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Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.comвчера в 20:51

В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известиявчера в 16:01
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Началось производство обновленной Skoda Octavia

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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
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Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие полтора года может отказаться от престола в пользу старшего сына Чарльза.
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Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
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Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно

Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
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Спортинг — ПСВ 4:0

«Спортинг» и ЛАСК набрали 12 и 10 очков соответственно и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.
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«Транснефть» выведет трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

ТАСС 26 ноября в 16:10
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Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 14:15
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
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Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
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«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс. По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу.
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Стоит отметить, что в списке ниже присутствуют не только смартфоны, но и планшеты.
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Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
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Подлодку с 3 тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила события, развернувшиеся в Боливии после отставки президента Эво Моралеса, с майданом на Украине.
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
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Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Человек попал под машину на Колыме из-за коммунальщиков: они не очистили дорогу от снега

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Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

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Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

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В Петербурге прооперируют девочку из Кургана с огромным родимым пятном

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На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
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